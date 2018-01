Slotenmaker en loodgieter profiteren van onze pech 20 januari 2018

De Economische Inspectie gaat overdreven prijzen bij spoedherstellingen onderzoeken. Dat zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) na getuigenissen van enkele gedupeerden in het Radio 2-programma 'De Inspecteur'. Een man moest 480 euro betalen voor het ontstoppen van een toilet - het viervoud van wat afgesproken was - een vrouw 600 euro om een slot te laten vervangen. Volgens Peeters sluit dat aan bij de vaststellingen van de FOD Economie over de sector van de spoedherstellingen. Op een totaal van 76 gecontroleerde websites van slotenmakers, kregen er afgelopen jaar 53 een waarschuwing. Twee kregen een pv. Van één website werd de domeinnaam ingetrokken. Concreet wil de vicepremier een vermelding van tarieven op de website. Klanten moeten ook een bevestiging krijgen van de prijs vóór de herstelling wordt uitgevoerd. De uitvoerder moet een duidelijke factuur afleveren met een toelichting bij de verschillende onderdelen van de interventie. Vaste maximumprijzen zijn er niet. De rekening achteraf aanvechten is dan ook erg moeilijk.

