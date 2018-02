Slotdag eerste ronde bepaalt play-offs 10 februari 2018

Vanavond wordt de laatste speeldag afgewerkt van de eerste competitieronde. Na de bekerfinale op zondag 18 februari volgt de woensdag daarop al meteen de start van de play-offs, waarbij drie groepen van drie een heen- en terugronde afwerken. De drie groepswinnaars én beste nummer twee gaan door naar de Final Four (met heen en terug, in totaal zes wedstrijden). De eerste twee spelen vervolgens de titelfinales (best of 5). De huidige top vijf staat omzeggens vast: Maaseik (zal vanavond in Zoersel geen steek laten vallen), Roeselare, Menen, Aalst en VH Leuven, in die volgorde. Alleen de posities tussen 6 en 9 kunnen nog wijzigingen ondergaan.

