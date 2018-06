Sloop een paar piramides, Romelu 06 juni 2018

Onze chef voetbal wil een misverstand uit de wereld helpen. "Pers en publiek hebben géén pik op Lukaku. Integendeel, we zien hem graag. Maar uitgerekend van mensen van wie we zoveel houden, verwachten we veel." Vanavond kan Romelu - hier op training met De Bruyne, Carrasco, Dembélé en Ciman - die romance bekronen tegen de stugge Egyptenaren. "Met een 0-0 kan ditmaal niémand tevreden zijn. Aan Lukaku om enkele piramides te slopen."

