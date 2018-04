Sloane Stephens maakt Amerikaans feestje compleet 03 april 2018

De laatste editie van de Miami Open op het paradijselijke Key Biscane kreeg met John Isner en Sloane Stephens (WTA 9) gepaste en vooral op elkaar lijkende winnaars. Niet alleen kwamen ze na hun triomf allebei de top tien binnen, maar hun titels kwamen ook min of meer uit de lucht vallen. Net zoals Isner stak Stephens niet in topvorm - de 25-jarige Amerikaanse verloor na haar US Open-kroon vorig jaar acht matchen op rij -voor aanvang van dit toernooi. "Deze plek is heel speciaal voor mij", zei Stephens na haar 7-6, 6-1-zege op Jelena Ostapenko (WTA 5). "Ik groeide hier al tennis spelend op. Ik ben dan ook blij dat ik de laatste persoon ben die hier gewonnen heeft." (FDW)