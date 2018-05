Slipschool politie heeft al jaren geen milieuvergunning 18 mei 2018

Ook de federale politie begaat wel eens een overtreding, of twee. Hun 'slipschool', waar agenten bijzondere stuurvaardigheden en achtervolgingstechnieken worden aangeleerd, blijkt al sinds september 2016 niet meer over een milieuvergunning te beschikken. Vorige week raakte bovendien bekend dat de trainingsschool in het Kampenhoutse Hellebos - een natuurgebied - een aantal bomen rond het parcours onvergund liet kappen. "De exploitatie van een site met een werkplaats, de opslag van brandstof en gas, 50 autowrakken en versleten autobanden kan écht niet zonder vergunning", hekelt Kampenhouts parlementslid Gwenny De Vroe, oppositieraadslid voor Open Vld. "Was het een bedrijf, dan zou het worden gesloten. We vragen dan ook onmiddellijk actie: een directe inregelstelling of stopzetting." Het is nog onduidelijk wat de bevoegde milieu-inspectie van het departement Omgeving in deze zal ondernemen. (SPK)

