Slimsten van de klas zitten niet altijd op eerste rij 27 augustus 2018

De slimsten van de klas zitten niet altijd op de eerste rij. Wie op school goed heeft opgelet, wist al dat het cliché niet klopte, maar nu heeft een Britse studie het ook bewezen. De plaats in het klaslokaal bepaalt niet of je een goeie leerling bent en zegt ook niks over de bedoelingen van de student. Het zijn vooral vrienden die bepalend zijn voor de keuze van een plek in de klas. Goeie en slechte studenten zoeken vaak elkaars gezelschap op. En slechte studenten zitten soms vooraan om beter te kunnen opletten, zoals goeie studenten soms achteraan kruipen omdat ze dan minder vaak worden aangesproken of makkelijker kunnen kletsen.