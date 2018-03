Slimme verpakking weet wat (nog) lekker is 08 maart 2018

Binnenkort zit ons voedsel in 'slimme' verpakkingen. De 'domme' verpakkingen die we nu gebruiken, vermelden enkel een houdbaarheidsdatum. Als die datum overschreden is, kieperen we het eten gewoon in de vuilnisbak. Toch zou het best kunnen dat dat specifieke potje yoghurt wél nog eetbaar is. Op een slimme verpakking zal je dat kunnen aflezen. Gevolg: er zal véél minder voedsel verspild worden. Anderzijds is het goed mogelijk dat dat lekkere stukje vlees al bedorven is, hoewel de houdbaarheidsdatum het anders vemeldt. Dat kan als bijvoorbeeld de temperatuur tijdens het transport naar de winkel niet constant is geweest of een bepaald minimum of maximum heeft overschreden. Een slimme verpakking zal je dat dankzij de ingebouwde chip vertellen. Ook informatie over de herkomst van het product of allergieën zal je snel te weten komen als je met je smartphone de verpakking scant.

