Slimme straatverlichting moet nachtlawaai beperken 18 augustus 2018

Te veel kabaal op straat na 22 uur? Niks dat een straatlantaarn niet kan oplossen. Op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen wordt de lichtsterkte bij nachtlawaai automatisch versterkt als afschrikeffect. Het project kadert binnen 'Smart City', waarbij slimme technologie toegevoegd wordt aan alledaagse dingen. Het gaat om een proefproject waarbij een dertigtal straatlampen voorzien worden van geluids-, licht-, bewegings- én regensensoren. Zo kunnen de lampen automatisch de lichtintensiteit aanpassen aan de noden van het moment. Bij hevig regenweer zal er meer licht zijn dan op een zomerse avond of op een nachtelijk moment waarop de bewegingssensor veel passage detecteert. De afgelopen week werden de sensoren geplaatst, nu moeten die nog afgesteld worden. De komende weken en maanden zal het project nauwlettend worden opgevolgd. Indien er een positieve evaluatie komt, kan het project worden uitgerold naar andere buurten in Antwerpen.

