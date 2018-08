Slimme meters 28 augustus 2018

Er komt geen einde aan de onheilstijdingen voor mensen die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. De digitale meter draait niet terug. Dit betekent dat alle energie die je zonnepanelen opwekken en die je niet onmiddellijk verbruikt, verloren is. In vakantieperiodes vervangen we hiermee een kerncentrale. Gratis energie voor de industrie! Tot nu toe heeft men met een terugdraaiende meter enige reserve, die je later kunt verbruiken. Als we samenvatten wat we de laatste tijd over ons heen hebben gekregen, kunnen we alleen maar tot de slotsom komen dat je zo niet kan besparen. Zelf heb ik zonnepanelen met een vermogen van 4,32 kW en betaal dit jaar 358,71 euro prosumententarief. Met een warmtepomp moet je al snel rekenen op een geïnstalleerd vermogen van om en nabij de 10 kW. Dit zou mij dus op een 830,34 euro prosumententarief komen te staan. Mij treft nog altijd de laconieke mededeling waarmee het prosumententarief in 2014 werd aangekondigd. "Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen verbod op nieuwe tarieven", schreef de Vreg toen. Als men dit leest moet men de overheid beschouwen als zeer onvoorspelbaar en buitengewoon onbetrouwbaar.

Jaap Wondergem, Overijse

HLN