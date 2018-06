Slimme meters brengen 100 miljoen euro meer op dan verwacht 15 juni 2018

De uitrol van digitale gas- en elektriciteitsmeters in Vlaanderen start in 2019 en zal honderd miljoen euro meer opbrengen dan verwacht. In twintig jaar tijd kunnen slimme meters zo'n 440 miljoen aan de samenleving opbrengen. De elektriciteitsmeters en het systeem om gegevens te verwerken, vielen goedkoper uit dan oorspronkelijk berekend. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse energieregulator VREG.

