Exclusief voor abonnees Slimme camera's mogen straks zelf boetes uitdelen 01 juni 2019

00u00 0

De zogenaamde ANPR-camera's langs de Belgische wegen mogen vanaf deze zomer volledig autonoom overtredingen vaststellen én beboeten, zonder tussenkomst van een agent. De politie weet nog niet wanneer ze het systeem daadwerkelijk zal beginnen toe te passen. "We moeten nog bekijken wat technologisch kan en op welke locaties we de camera's daarvoor zullen inzetten", klinkt het. De slimme camera's - 875 in Vlaanderen - zullen chauffeurs onder meer kunnen betrappen op het ongeoorloofd rijden op de pech- of spitsstrook en op het negeren van de rijrichting. (SRB)