Slimme assistent Google spreekt nu ook Nederlands 27 juli 2018

Google Assistant, een spraakgestuurd hulpprogramma, spreekt en begrijpt nu ook Nederlands. Het programma was al langer in het Engels en een handvol andere talen oproepbaar, maar vanaf nu kunnen Nederlandstaligen met een smartphone het hulpje ook in hun eigen taal toespreken. De Nederlandse versie, die simpelweg 'Assistent' gaat heten, is beschikbaar voor smartphones met nieuwere versies van de besturingssystemen van Android of iOS. Google Assistant verscheen twee jaar geleden als antwoord op Siri van Apple, Alexa van Amazon en Cortana van Microsoft. Bij al die programma's kun je vragen om iets op internet te zoeken, muziek af te spelen of de files op de weg te checken. Tot nu toe was alleen Siri ook in het Nederlands beschikbaar.

