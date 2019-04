Exclusief voor abonnees Slijmprik kan 36 uur zonder zuurstof 13 april 2019

De slijmprik - een familie van aalvormige zeedieren - is het enige bekende, levende wezen dat wel een schedel heeft maar geen wervelkolom. Hij leeft in diep water waar weinig zuurstof is. Daar is hij uitstekend voor gewapend. Terwijl mensen maar een paar minuten zonder zuurstof kunnen, blijft het hart van de slijmprik tot 36 uur doorkloppen.

