Sleutelspeler Khazri nog steeds niet fit TUNESIË 05 juni 2018

00u00 0

Een 2-2 tegen Turkije mag beloond. Dat vindt Nabil Maâloul en dus hield de Tunesische bondscoach zijn spelers zaterdag en zondag weg van het oefenveld. De tweede WK-tegenstander van de Rode Duivels was meteen na het gelijkspel in Genève naar huis gevlogen, zodat de spelers in Tunis het weekend met familie en vrienden konden doorbrengen. Pas gisteren werden AA Gent-speler Dylan Bronn en zijn maats weer op het gras verwacht. Daar werd ook vastgesteld dat Wahbi Khazri nog steeds niet voluit kan trainen. De spits van Sunderland, het voorbije seizoen uitgeleend aan Stade Rennes, is nu ook twijfelachtig voor de laatste oefenpartij, op 9 juni tegen Spanje in het Russische Krasnodar. Toch gaan ze er bij Tunesië vanuit dat hij zelfs in het slechtste scenario speelklaar geraakt voor Engeland op 18 juni. (MGA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN