Sleutelduel voor Giants Basketbal Champions League 18 december 2018

00u00 0

Nestelt Antwerp Giants zich stevig(er) in de top 4 van groep C en vergroot het daarmee zijn kwalificatiekansen op de 1/8ste finales? Het kan best. Winst vanavond tegen Fuenlabrada - na Real en Estudiantes de derde club uit Madrid - geeft de Arenaploeg een comfortabele bonus op haar achtervolgers. "Het is inderdaad een sleutelduel", bevestigt sportief manager Leo Derycke. "Bij een nieuwe zege blijven we volop in de top vier, kunnen we tot het einde meestrijden voor de kwalificatie en lijkt een plaats in de top zes al een zekerheid. Hiervoor hadden we vooraf getekend."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN