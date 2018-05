Sleutelbeenbreuk en operatie voor D'hoore 23 mei 2018

Belgisch kampioene Jolien D'hoore (28) werd gisteren geopereerd omwille van een sleutelbeenbreuk. De renster van Mitchelton-Scott was de dag voordien ten val gekomen in een baanwedstrijd in het Duitse Dudenhofen. Tijdens de koppelkoers botste ze met een collega, waarna ze hard neerkwam op de betonnen openluchtpiste. (XC)

