Slechtziende krijgt paard in plaats van hond als assistent 16 augustus 2018

00u00 0

Wat een hond kan, kan een paard ook - en dus heeft een slechtziende vrouw uit Brugge nu als eerste in Europa een 'blindengeleidepaard' om haar te assisteren. "Toen mijn laatste hond gestorven was, wilde ik er geen meer", vertelt Monique Van den Abbeel (42). "Ik hoorde over minipaardjes in Amerika die blinden en slechtzienden helpen. Tot mijn vreugde leidde iemand in Tongeren zo'n paardje op." Monique trainde in Limburg al met Dinky, en nu mag het tweejarige dier af en toe naar Brugge komen om te wennen. "Ik ben er dol op", zegt Monique. "Dinky is erg gefocust. Een hulphond raakt makkelijker afgeleid. Als we op wandel zijn, stellen mensen natuurlijk vragen. Maar ze worden er wel blij van." De 32.500 euro voor Dinky hoopt Monique te verzamelen met lezingen. (BHT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN