Slechtste verjaardagscadeau ooit 21 Charles Michel 26 december 2018

00u00 0

Je ontslag krijgen op je verjaardag: nee, prettig is dat niet. Zelfs al is het de koning die klaar staat met je C4 en zelfs al heb je er zelf om gevraagd, zoals Charles Michel (MR). Dat Bart De Wever (N-VA), die eveneens op 21 december geboren is, er vanuit Antwerpen nog even een welgemeende proficiat tegenaan gooide, is adding insult to injury voor de premier. Samen begonnen de verjaardagsgenoten vier jaar geleden aan het onwezenlijke avontuur genaamd Zweedse coalitie, de regering van hun dromen. Dat de partij van De Wever hem weleens in nauwe schoentjes zou brengen, had Michel ingecalculeerd. Daarvoor had hij genoeg koelbloedigheid. Dat de N-VA'ers hem echter na driekwart van de rit in de steek gingen laten omdat het hen lonender leek om nog zes maanden oppositie te voeren tegen hun eigen beleid, was voor Michel een mes in de rug. We wensen de premier een deugddoende vakantie toe. Dromen van Michel II hoeft al niet meer. (DDW)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN