Slechtste jaar voor pensioenfondsen sinds 2008 30 maart 2019

De Belgische pensioenfondsen hebben vorig jaar hun slechtste jaar sinds 2008 achter de rug. De fondsen leden onder de terugval op de aandelen- en obligatiemarkten, waardoor het gemiddelde rendement op -3,21% uitkomt. Als men rekening houdt met de inflatie, loopt het negatief rendement op tot -5,6%, zo leert een onderzoek van PensioPlus, de vereniging van de Belgische pensioenfondsen. Dat verlies is al deels goedgemaakt in de voorbije maanden dankzij het beursherstel. Eind februari stond het rendement voor dit jaar op 2,2%. Op lange termijn blijven de pensioenfondsen wel een fraai rendement bieden, met een gemiddeld reëel rendement (na aftrek van inflatie) van 4,4% per jaar.

