Slechtste buren van het land na 50 jaar geïnterneerd 22 februari 2018

De 'slechtste buren van het land', de broer en zus uit Brugge die al een halve eeuw hun straat terroriseren met scheldpartijen en dreigementen, worden geïnterneerd. Dat heeft het hof van beroep in Gent beslist. De gerechtspsychiater stelde een geestesstoornis vast bij de twee bewoners van de Dorpsstraat. Dat is een verklaring voor de scheldtirades en het glas dat over de tuinmuren gegooid werd. "We zijn opgelucht dat ze eindelijk hulp krijgen, want we ijveren daar al lang voor", klinkt het bij de buren. "Hopelijk blijft het nu kalm tot ze effectief meegenomen worden. Maar dan zal de rust eindelijk terugkeren. De kinderen zullen weer vrij buiten kunnen spelen zonder dat ze constant uitgescholden worden." (MMB)

