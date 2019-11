Exclusief voor abonnees Slechtste Anderlecht-aanval in 99 jaar 19 doelpunten na 16 speeldagen 26 november 2019

00u00 0

Recordkampioen Anderlecht blinkt dit seizoen vooral uit in negatieve records. Met amper 19 goals heeft dit paars-wit de slechtste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog en de op één na slechtste uit de hele historie. Alleen in het allereerste seizoen van Anderlecht in eerste klasse - bijna een eeuw geleden in 1921-1922 - had Anderlecht met 14 goals na 16 speeldagen minder gescoord. Dat seizoen eindigde het voorlaatste. (BF/JSe)

