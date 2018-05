Slechtste afwerker in Premier League 3 goals hadden er 11 moeten zijn 25 mei 2018

00u00 0

Dat het dit seizoen niet wou lukken voor Christian Benteke blijkt ook uit zijn cijfers. De kopbalsterke spits maakte slechts 3 goals voor Crystal Palace (2 met het hoofd en één stafschop). Nochtans kreeg Benteke genoeg goede doelkansen. De Rode Duivel kon immers 14 keer koppen en 39 keer schieten van binnen de grote rechthoek. Op basis van de kwaliteit van die kansen had de Rode Duivel statistisch gezien 11 keer moeten scoren. De helft van die kansen belandden binnen het kader, maar slechts 3 leverden uiteindelijk een doelpunt op. Zo kreeg Benteke de naam van slechtste afwerker in de Engelse competitie. Zijn concurrenten bij de nationale ploeg, Lukaku en Batshuayi, scoorden wel zoals te verwachten viel op basis van hun kansen. Lukaku kreeg 18 kop- en 57 schietkansen in de zestienmeter. Die hadden hem statistisch gezien 15 goals moeten opleveren, maar de eerste keus van Martínez deed beter en maakte er 16. Batshuayi vond dit seizoen 9 keer het net, iets beter dan het te verwachten aantal op basis van zijn kansen. (DPB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN