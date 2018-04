Slechts twee verdachten voor assisen Aanslag Joods museum 20 april 2018

00u00 0

Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer moeten volgend jaar verschijnen voor het Brusselse hof van assisen voor hun rol in de aanslag op het Joods museum. Het is de eerste keer dat een terroristische moord voor een Belgisch assisenhof komt. Dat gebeurt allicht in januari. De Brusselse KI besliste om de twee door te verwijzen. Mounir Atallah, die eerder door de raadkamer was doorverwezen, werd buiten vervolging gesteld. Nemmouche zelf is ook vragende partij om voor assisen te verschijnen - ook al legde hij bij de speurders tot dusver geen enkele verklaring af.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN