Slechts kwart van Belgen overweegt elektrische auto te kopen 02 november 2019

Slechts 25 procent van de Belgen overweegt nog een elektrische wagen te kopen, tegenover 35 procent tweeënhalf jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van consultancybedrijf Roland Berger in 17 landen. Van de 1.074 ondervraagde Belgen vindt 60 procent elektrische auto's te duur, terwijl 35 procent meent dat er te weinig oplaadinfrastructuur is. Volgens 35 procent is de autonomie van de wagens te laag. België telt slechts 1,4 oplaadstations per 100 kilometer. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er 29,3 per 100 kilometer, in China 8,3. "De industrie zal zichzelf volledig moeten heruitvinden", aldus het consultancybedrijf. In 2018 werden 3.700 elektrische wagens ingeschreven in ons land.

