Slechts één verdachte voor aanslagen rond Park Spoor Noord in cel 21 juni 2019

Na de zeven arrestaties van woensdag in het onderzoek naar brandstichtingen aan auto's in Antwerpen op 6 maart, is slechts één van de zes meerderjarige mannen door de onderzoeksrechter aangehouden. Het gaat om een 23-jarige. De andere vijf zijn vrijgelaten zonder voorwaarden. Ook de minderjarige die was opgepakt, mocht na verhoor beschikken.