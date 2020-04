Exclusief voor abonnees Slechts één vakbond steunt akkoord over heropstart bouwsector 25 april 2020

De Confederatie Bouw, Bouwunie, de Beroepsvereniging van de bouwhandelaar (Fema) en de socialistische vakbond ABVV hebben een protocolakkoord afgesloten voor een veilige heropstart van de bouwactiviteiten. Vakbonden ACV-BIE en ACLVB steunen het protocol niet, zo zeggen de Confederatie Bouw en de Bouwunie. Zij betreuren dat. De ondertekenende partijen hopen dat de bouwactiviteiten vanaf 4 mei progressief en op een veilige manier hervat worden. "De enige prioriteit is het garanderen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk van de werknemers en klanten van de bouwsector", klinkt het. In het akkoord staan aanvullingen op de maatregelen die zijn opgenomen in de generieke gids die op 22 april werd voorgesteld door de Groep van Tien.

