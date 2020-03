Exclusief voor abonnees Slechts één nieuwe Chinese patiënt raakte in China zelf besmet 18 maart 2020

In China zijn gisteren 21 nieuwe gevallen van het coronavirus bevestigd, maar slechts één van die nieuwe gevallen raakte in China zelf besmet. De twintig andere besmettingen gebeurden in het buitenland. Nooit eerder lag het aantal plaatselijke besmettingen in China zo laag. Er werden ook dertien nieuwe overlijdens gemeld. In China zijn in totaal al 3.226 doden gevallen door Covid-19. 80.881 mensen raakten besmet, van wie er 68.679 hersteld zijn.