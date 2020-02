Exclusief voor abonnees Slechts één keer sneller zeker van PO 1 24 februari 2020

Eén keer eerder had Standard sneller uitsluitsel over deelname aan play-off 1. In het seizoen 2013-'14. Sindsdien haalden ze de top 6 ofwel niet (zoals in 2015-'16 en 2016-'17), ofwel moesten ze knokken tot de laatste twee speeldagen om zeker te zijn. (FDZ/JSe)

