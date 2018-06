Slechts één keer eerder beslissing via lottrekking 25 juni 2018

Slechts één keer heeft lottrekking voor de beslissing moeten zorgen in de WK-geschiedenis. Op het WK 1990 eindigden Nederland en Ierland samen op de tweede plaats in hun groep. Het lot moest dus bepalen welk land er doorging als tweede en wie als beste derde, het WK werd toen immers nog met 24 ploegen gespeeld. Ook toen hing er dus geen eventuele uitschakeling vanaf. Meteen na de match mocht Sepp Blatter live op tv de loting leiden. De namen van de twee landen gingen in één kom, de cijfers 2 en 3 in een andere. Een willekeurige vrouwelijke toeschouwer trok uit elke kom één balletje en bepaalde zo dat Ierland als tweede eindigde en Nederland als derde.