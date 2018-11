Slechts 5 landen vaker op 1 in FIFA-ranking 30 november 2018

Niet slecht voor een landje dat zo weinig inwoners telt. Met hun periode aan de kop tussen november 2015 en april 2016 erbij geteld voeren de Rode Duivels nu al zeven maanden de FIFA-stand aan. Sinds de oprichting van de ranking eind 1992, met Duitsland als eerste nummer één, hebben slechts acht landen de hoogste positie bezet. België weet zich al zeker tot april volgend jaar verzekerd aan kop. Met dan elf maanden als nummer één overtroeft het Italië (in totaal zes maanden op 1 sinds 1992) en Nederland (één maand op 1 in augustus 2011). Brazilië torent ver boven iedereen uit met 153 maanden. Van de grote voetbalnaties kon Engeland nooit proeven van de leidersplaats. België weet ook al voor de tweede keer, na eerder 2015, het jaar als nummer één af te sluiten. In die telling staan de Duivels gedeeld vierde met Argentinië, na Brazilië (12x afsluitend nummer één), Spanje (6x) en Duitsland (4x). (BF)

