Slechts 4 keer met goede afloop Laatste 10 jaar: 18 x 3 trainers op 1 seizoen 22 januari 2019

Met Glen De Boeck is Lokeren al aan zijn derde trainer van het seizoen toe. Uitzonderlijk? Niet zo. In de laatste 10 jaar is het in onze eerste klasse 18 keer eerder gebeurd dat een club op 1 seizoen minstens 3 verschillende trainers had. Twee keer (Charleroi en Eupen) waren er dat zelfs vier. Van die 18 keer was zo'n dubbele trainerswissel slechts 4 keer succesvol. (MVS)