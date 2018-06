Slechts 27% van gevangenispersoneel aan het werk op zesde actiedag 25 juni 2018

00u00 0

In de Vlaamse gevangenissen is gisterochtend 39,7% van het personeel komen opdagen. Voor de dagdienst daalde dat naar 12,3%, wat voor beide shiften neerkomt op 27,6% van de normale bezetting. Dat meldt het Gevangeniswezen. Op de zesde actiedag van de vakbonden tegen het ontwerp van een minimale dienstverlening bleef in de Waalse gevangenissen zowat een derde van het personeel van de ochtendshift afwezig. De laagste bezetting (ochtend- en dagdienst samen) werd opgetekend in de gevangenis van Gent (13,7%), gevolgd door Hasselt (15,3%) en Dendermonde (21,8%). De meeste werkwilligen werden geteld in Oudenaarde (45,9%), Ieper (44%) en Tongeren (42,8%). Zo'n 211 politieagenten en 22 agenten van de civiele bescherming werden als versterking ingezet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN