Slechts 19 binnenlandse adopties 11 januari 2019

Afgelopen jaar zijn in Vlaanderen maar 19 binnenlandse adopties afgerond. De voorbije tien jaar schommelde dat aantal telkens tussen de 22 en 35. Van de kinderen die vorig jaar een nieuwe thuis kregen, werden er 9 geplaatst bij een heterokoppel, 8 bij een homokoppel, 1 bij een alleenstaande man en 1 bij een alleenstaande vrouw. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) - zelf vader van twee pleegkinderen en één adoptiekind - heeft opgevraagd, blijkt verder dat het aantal kandidaat-adoptieouders die aan het voorbereidingstraject kunnen starten daalt. In 2016 waren dat er nog 239, tegenover slechts 167 eind november 2018. De gemiddelde wachttijd om aan het traject te beginnen, is 2 jaar en 8 maanden. De duur van de héle procedure is wel afgenomen van 8 à 9 tot 5 à 6 jaar.

