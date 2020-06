Exclusief voor abonnees Slechts 10 dagen quarantaine voor wie nauw contact had met coronapatiënt 30 juni 2020

De quarantaine van iemand die nauw contact had met een coronapatiënt, kan voortaan al na 10 dagen beëindigd worden als het resultaat van een tweede coronatest negatief is. Die verandering heeft Sciensano vorige week vastgelegd in zijn richtlijnen. Nog steeds worden mensen die in nauw contact kwamen met een besmette patiënt onmiddellijk getest. Wie negatief testte, moest tot nu toe 14 dagen in quarantaine - omdat die persoon nog in de incubatieperiode kan zitten. Maar door op de negende dag na het laatste risicocontact nog een test af te nemen, kan daar voortaan uitsluitsel over gegeven worden. Wie dan nog eens negatief test, is zeker niet besmet met het virus, zegt viroloog Steven Van Gucht.

