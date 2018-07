Slechts 1 redding op WK De Gea 02 juli 2018

Zeven schoten in het kader, zes tegendoelpunten. Dit was niet het WK van David de Gea. De doelman van Manchester United kreeg het vertrouwen van Fernando Hierro, maar kon nooit overtuigen in Rusland. Geblunderd in de eerste wedstrijd tegen Portugal en slechts één (!) redding verricht op het hele WK. Tekenend voor zijn WK: de strafschoppenreeks tegen Rusland. Bij drie van de vier penalty's van de Russen had hij de bal kunnen pakken - hij raakte hem ook -, maar dat lukte uiteindelijk niet. (FDZ)