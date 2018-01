Slechts 1% overledenen onderzocht met autopsie 00u00 0

"De evaluatie van de noodzaak om al dan niet een interne autopsie uit te voeren, is in handen van de rechterlijke macht." Zo reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op de wetsdokters die in 'La Dernière Heure' verklaarden dat er te weinig autopsies worden uitgevoerd in ons land. Volgens wetsdokter Philippe Boxho worden heel wat moorden daardoor niet opgemerkt. In België wordt op slechts 1 procent van de overledenen een autopsie uitgevoerd, tegenover ongeveer 4 procent in Frankrijk en 8 procent in Duitsland. Volgens de krant is dat lage aantal te wijten aan de kostprijs ervan.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee