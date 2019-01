Slechts 1 op 5 Belgische bedrijven klaar voor brexit 17 januari 2019

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) spoort de Belgische bedrijven aan om een versnelling hoger te schakelen in de voorbereidingen op een brexit. "Vandaag, 72 dagen voor een eventuele brexit, heeft nog maar 1 op de 5 bedrijven zich in orde gesteld om met de douane te werken", zegt De Croo. "Wij gaan nu zelf al die bedrijven contacteren en hen sowieso al een douanenummer geven." In totaal hebben zo'n 20.000 van de 25.000 bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk nog geen EORI-nummer of identificatienummer voor de douane.