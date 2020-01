Exclusief voor abonnees Slechts 1 op 3 werknemers op Brussels Airport is een vrouw 10 januari 2020

00u00 0

Slechts 34 procent van de werknemers op Brussels Airport is een vrouw. Toch vinden steeds meer vrouwen hun weg naar één van de 317 bedrijven op de luchthaven van Zaventem. Dat maakt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) bekend. Bij de aanwervingen gaat het al om 40 procent. De cijfers komen uit een rapport dat het HIVA, het onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, publiceerde. Het is de eerste keer dat de gegevens voor de luchthaven zo gedetailleerd in kaart zijn gebracht. Nog uit de studie blijkt dat 31,4 procent van de werknemers op de luchthaven hoogopgeleid is, wat overeenkomt met het Vlaamse gemiddelde. 51,9 procent is middengeschoold, terwijl dat in Vlaanderen 43 procent is. Tot slot is 16,8 procent kortgeschoold, tegenover een gemiddelde van 25 procent in Vlaanderen. De hooggeschoolden worden vooral ingezet voor het vervoer in de lucht, terwijl de middengeschoolden voornamelijk voor postdiensten en koeriers, en als airport operator en airport handler werken. Kortgeschoolden zijn vooral terug te vinden binnen andere activiteiten zoals horeca, maar ook voor de bouw en het herstel van vliegtuigen. Van de 23.836 werknemers op Zaventem komen er 17.006 uit het Vlaamse Gewest. De meesten wonen dichtbij de luchthaven, maar 600 West-Vlamingen pendelen ook naar de luchthaven om er te werken. 16 procent van het personeel woont in Brussel en 10 procent in Wallonië.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis