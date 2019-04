Exclusief voor abonnees Slechte voeding 06 april 2019

00u00 0

Onderzoekers stellen vast dat slechte eetgewoonten meer doden eisen dan tabak. Zij eisen maatregelen. De wetenschappers vergeten twee feiten. 1) Dankzij onze voeding is onze levensverwachting groter dan ooit. 2) We moeten allemaal sterven, waaraan is dan minder boeiend. Dit soort onderzoek is gebaseerd op statistiek. Daarmee bewijs je alles.

Piet Philipse, Sint-Truiden

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen