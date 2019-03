Slechte start voor Neuville 09 maart 2019

00u00 0

rally

In de Rally van Mexico startte onze landgenoot Thierry Neuville dramatisch. In de eerste kilometers van KP2 reed Neuville lek en hij verloor meteen een goede 40 seconden. In combinatie met zijn startpositie zal het voor Neuville dus erg moeilijk worden om nog op het podium te raken. Voorlopig leidt Andreas Mikkelsen (Hyundai), voor Sébastien Ogier (Citroën) en Dani Sordo (Hyundai). (JCA)