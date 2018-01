Slechte slapers pesten meer op internet 00u00 0

Tieners die slecht slapen, doen vaker aan cyberpesten. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.500 Vlaamse leerlingen. Wie slecht slaapt, wordy sneller boos en agressief: dat wisten we al. Maar nu blijkt dat die boosheid en agressie bij tieners vaak online geventileerd wordt. Ze gaan anderen online bedreigen of belachelijk maken met foto's of video's. Problemen rond slaapkwaliteit moeten volgens de onderzoekster dan ook worden meegenomen in antipestcampagnes. "Daarnaast is het belangrijk om jongeren te leren hoe ze op een goede manier kunnen omgaan met hun kwaadheid en andere emoties, zonder zich af te reageren op anderen."