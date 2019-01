Slechte lucht in 1 op 3 kantoren 22 januari 2019

1 op de 3 Vlaamse bedienden klaagt over slechte lucht op kantoor. Bij overheidspersoneel, in het onderwijs en in de gezondheidszorg hebben bijna 4 op de 10 daar last van. "De meldingen gaan over geurhinder, luchtvochtigheid, dampen, onvoldoende verluchting of fijn stof", klinkt het bij de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE. Mogelijke gevolgen zijn hoofdpijn, oogirritatie, duizeligheid en zelfs misselijkheid. (SPK)

HLN