Slechte lente doet honingoogst kelderen 26 juni 2019

00u00 0

Door de slechte lente ziet het er niet goed uit voor de honingoost in de Belgische bijenkorven. Terwijl elke korf gemiddeld 7 tot 15 kilo honing moet opleveren, telt de Belgische Bijenteeltfederatie (BBF) nu slechts één kilo. "De povere lente heeft ervoor gezorgd dat de bijen niet naar buiten zijn kunnen vliegen", klinkt het. "Enkel in de Ardennen, waar het klimaat zachter was, is er een klein beetje meer honing." De oogst van acacia- en lindehoning lijkt wel beter te worden. Volgens de BBF zijn er overal in Europa slechte oogsten. In Frankrijk heeft de nationale bijenteeltfederatie gewaarschuwd dat er tot vandaag amper honing is geproduceerd.

