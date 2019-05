Exclusief voor abonnees Slecht scorende zonnecrème uit de rekken 23 mei 2019

00u00 0

De federale overheidsdienst Volksgezondheid laat de zonnecrème met factor 50 van het merk ISDIN uit de rekken halen, nadat onderzoek van Test-Aankoop had aangetoond dat de spray in werkelijkheid maar beschermt met factor 15. "We zijn vanochtend (gisterochtend, red.) op de hoogte gebracht van de resultaten. Onze experts hebben die bekeken en het is effectief zo dat de zonnecrème niet voldoet aan de eisen", zegt Jan Eyckmans van Volksgezondheid. De dienst heeft een klantenlijst opgevraagd bij de Spaanse producent. "Onze inspecteurs zullen controleren of het product daadwerkelijk niet meer verkocht wordt." (LVB)