Slecht rapport is het einde van de wereld niet

Het schooljaar zit er alweer op, dat zorgt voor veel blije studenten en ouders. En dat is ook te merken op sociale media. Je hoeft Facebook maar te openen en direct zie je veel foto's van proclamaties of fiere ouders die de resultaten van hun kids delen. Zo fier als een gieter en dat is terecht. Ieder jaar in school is er één van vallen en opstaan, een jaar met tegenslagen en successen. Het zorgt voor veel emotie en spanning. Als men dan geslaagd is, zorgt dit voor fierheid en blijheid. We mogen echter de ouders en jongeren niet vergeten die geen goed nieuws hebben gekregen: zoon- of dochterlief heeft slechte punten en moet het jaar opnieuw doen of herexamens afleggen... Noem maar op. Vroeger kon men dit nog stilletjes verwerken, maar de sociale media drukken de ouders van kinderen met slechte rapporten nog meer met de neus op de feiten. Terwijl zij ook fier mogen zijn op hun kind. Elke persoon is uniek en elke persoon heeft andere kwaliteiten. Een slecht rapport is niet het einde van de wereld. Het kan het begin zijn van iets nieuws en het is mogelijk om er iets uit te leren. Dus ouders van kinderen met een slecht rapport: geef je kinderen tips mee en probeer je kinderen te steunen. Je kind kan misschien een laatbloeier zijn en... ten slotte had de alomgeprezen Albert Einstein ook geen vlekkeloze schoolloopbaan. En we weten allemaal wat voor een genie hij geworden is. Winnaars zijn verliezers die niet opgeven.

