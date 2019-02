Slavia Praag wint in de slotfase 11 februari 2019

00u00 0

Een nipte overwinning voor Slavia Praag, donderdag tegenstander van Racing Genk in de Europa League. De leider in de Tsjechische competitie kon pas in de slotfase afstand nemen van Teplice. Zeven minuten voor tijd zette Soucek een strafschop om. De Nederlander Van Buren maakte er twee minuten later 2-0 van. Slavia Praag heeft zes punten voorsprong op Viktoria Plzen - zij speelden 1-1 gelijk.