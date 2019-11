Exclusief voor abonnees Slavia Praag eist excuses van Lukaku 30 november 2019

Welles-nietes tussen Slavia Praag en Romelu Lukaku. De Rode Duivel beschuldigde de fans van de Tsjechische club na het Champions Leagueduel deze week van racisme. "Wanneer die mensen in het stadion zulke dingen doen, is dat geen goed voorbeeld voor de kinderen. Ik hoop dat de UEFA iets onderneemt." Alleen zag Slavia het anders. De club verweerde zich nu via Twitter: "Wij ontkennen met klem dat een heel stadion zich bezondigd heeft aan racisme. We hebben de beelden opnieuw bekeken. Niets wijst erop dat Lukaku's verklaringen kloppen. Zoals wij ons verontschuldigd hebben, zou Lukaku beter zijn excuses aanbieden voor zijn woorden na de match." (VDVJ)