Corona heeft ons dan wel al veel miserie opgeleverd, het virus heeft ook een klein voordeel: het licht de dekseltjes van onwelriekende putjes op. Het kan geen toeval zijn dat de grootste opflakkeringen net gebeuren via Duitse slachthuizen en seizoensarbeiders in Catalonië, waar mensen voor een habbekrats moeten werken en als opgestapeld vee gehuisvest zijn. Deze wanpraktijken bewijzen, samen met de mini- en flexi-jobs, het failliet van het neoliberaal economisch model en zorgen voor de rijkdom van enkelen ten nadele van veel ongeschoolde slachtoffers. Slavernij is terug van nooit weggeweest. Benieuwd of koningen en regeringsleiders binnen 100 jaar hiervoor hun excuses zullen aanbieden, zoals nu, terecht overigens, gebeurt ten opzichte van onze oude kolonies.

Raf Vandenbergh, Gent

