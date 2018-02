Slappe Lukaku ziet goal afgekeurd 22 februari 2018

Geen vijfde in de Champions League, wel een bal in de tweede ring. In plaats van de wreef koos Romelu Lukaku op een diepe bal van Sánchez voor de binnenkant van de linker. Tekenend voor zijn match op Sevilla. Ondanks hard werk te veel verkeerde keuzes. In het slot zag hij een goal terecht afgekeurd voor hands.

