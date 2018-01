Slaperig in auto: detectoren zien het, maar hebben amper effect 00u00 0

Toestellen in de wagen die slaperigheid detecteren, hebben nauwelijks invloed. Verkeersveiligheidsorganisatie Vias, het vroegere BIVV, vroeg 30 proefpersonen om één maand lang drie vermoeidheidsdetectoren uit te proberen. "Ze testten een antislaperigheidsring, die voortdurend de elektrische biologische activiteit van de wijsvinger en de middelvinger analyseert. Er was ook een radarverklikker, die een slaperigheidsalarm geeft op basis van het rijgedrag, het vertrekuur en de duur van het traject. En tot slot filmde een camera vanop het dashboard, met behulp van gezichtsanalyse. Maar geen van deze toestellen bleek hen bewuster te maken van hun vermoeidheid. Ze vinden allen dat ze dat zelf beter kunnen inschatten, waardoor 14,9 procent van alle waarschuwingssignalen als 'terecht' beschouwd worden." Bovendien blijkt dat na zo'n signaal bestuurders dan hun raampje openzetten. "Terwijl de enige juiste beslissing pauzeren en een dutje doen is", aldus Vias. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN